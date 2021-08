Covid: Calabria, calano contagiati e tasso positività

(ANSA) - CATANZARO, 13 AGO - Dati positivi quelli di oggi nel Bollettino della Regione Calabria sull'incidenza del Coronavirus, redatto sulla base delle comunicazioni dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali.

Migliora il dato dei nuovi contagi, passati dai 299 di ieri a 239. Così come migliora il tasso di positività, che dal 10,38% arriva a 7,49.Non ci sono nuovi decessi ed i guariti sono 104 rispetto ai 71 di ieri. I tamponi sono 3.190 in più rispetto ai 2.881 di ieri, portando il totale a 1.028.561. Ci sono sei ricoveri in più nei reparti di cura, mentre resta fermo a 7 il dato dei ricoveri nelle terapie intensive. Scende il numero delle persone in isolamento domiciliare, passato da 228 a 129.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti.

- Catanzaro: casi attivi 271 (14 in reparto, 1 in terapia intensiva, 256 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.381 (10.234 guariti, 147 deceduti); - Cosenza: casi attivi 1.089 (40 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.046 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23.137 (22.557 guariti, 580 deceduti); - Crotone: casi attivi 270 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 265 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.741 (6.639 guariti, 102 deceduti); - Reggio Calabria: casi attivi 1.396 (34 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1.360 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23.409 (23.063 guariti, 346 deceduti); - Vibo Valentia: casi attivi 179 (3 in reparto, 1 in terapia intensiva, 175 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.613 (5.521 guariti, 92 deceduti). (ANSA).