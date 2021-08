Si smarriscono in bosco, due turisti rintracciati da polizia

(ANSA) - CAMPANA, 12 AGO - Personale del Commissariato di polizia di Corigliano-Rossano é riuscito a rintracciare, dopo una richiesta di aiuto giunta sull'utenza 113, due cittadini di origine svizzera i quali, dopo essere rimasti in panne con la loro auto, si erano smarriti dopo essersi addentrati in un bosco. Il fatto é accaduto nel territorio di Campana.

I due soggetti, dopo aver camminato invano per cinque ore, sono stati rintracciati tramite la geo localizzazione del telefono cellulare che consentiva di risalire alla loro posizione.

I poliziotti, insieme ai carabinieri ed a personale civile conoscitore dei luoghi, hanno percorso un sentiero per qualche chilometro fino a raggiungere una fiumara lungo la quale si trovavano i due malcapitati.

Le due persone, in buono stato di salute ma provate dalla stanchezza, sono state accompagnate nella locale stazione dei carabinieri, dove sono state rifocillate. (ANSA).