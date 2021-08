Droga:scoperta piantagione canapa indiana a Sambiase

(ANSA) - LAMEZIA TERME, 12 AGO - Una piantagione di canapa indiana, con circa 250 arbusti in pieno stato vegetativo, è stata scoperta dai carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme in un'area impervia in località Caria nel quartiere di Sambiase.

I militari, nell'ambito delle attività finalizzate al contrasto della coltivazione illegale di sostanze stupefacenti, hanno individuato l'area con l'ausilio dei colleghi del Nucleo elicotteri dell'Arma di Vibo Valentia.

Le piante, alte in media oltre due metri, erano servite da un sistema di irrigazione collegato ad una vicina sorgente e nascosto tra la folta vegetazione. Trovata anche una foto trappola presumibilmente installata per monitorare e tenere sotto controllo l'area.

Tutto il materiale è stato sequestrato e le piante, previa campionatura per procedere alle analisi chimiche da parte del Laboratorio analisi di sostanze stupefacenti, sono state distrutte sul posto. Indagini sono in corso per tentare di risalire ai responsabili della coltivazione. (ANSA).