Fiamme in appartamento,coppia di anziani salvata da Polstato

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 07 AGO - Una coppia di anziani bloccati all'interno del loro appartamento per un incendio domestico sono stati tratti in salvo da agenti della Polizia di Stato di Reggio Calabria intervenuti assieme ai vigili del fuoco e a personale del Suem 118.

Il fatto è accaduto nel quartiere Archi da dove è arrivata alla Sala Operativa della Questura una segnalazione per la presenza di fiamme all'interno di un appartamento al primo piano di uno stabile. Giunto sul posto e constatata la situazione di estremo pericolo dovuta al fatto che dall'appartamento fuoriusciva il fumo causato dalle fiamme che avevano invaso la cucina, il personale ha portato in salvo una coppia di anziani che non riusciva ad abbandonare i locali nonostante la presenza della figlia. Gli agenti, nonostante la scarsa visibilità e la densità del fumo che aveva completamente saturato il locale scale, sono riusciti ad entrare in casa e a soccorrere la coppia. I due anziani sono stati affidati alle cure dei sanitari che hanno riscontrato ad entrambi un evidente stato confusionale con difficoltà respiratorie e alla donna un'ustione al braccio. Da quanto è stato accertato dai vigili del fuoco le cause dell'incendio sono di natura accidentale e dovute, molto probabilmente, al malfunzionamento di un piccolo elettrodomestico. (ANSA).