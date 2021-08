Covid:ordinanza Regione Calabria, "zona rossa" ad Africo

(ANSA) - CATANZARO, 07 AGO - Entrerà in vigore da stasera e avrà validità fino a tutto il 17 agosto, l'ordinanza firmata dal presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì con la quale viene disposta l'istituzione della "zona rossa" nel comune di Africo,in provincia di Reggio Calabria, diventato focolaio di Covid-19.

Il provvedimento è stato disposto a seguito del verificarsi di un focolaio di Covid 19 e dopo che il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria ha comunicato che ad Africo è stata rilevata "una crescita esponenziale dei contagi tra la popolazione residente, che - riporta il testo dell'ordinanza regionale - determina una elevata incidenza, con 52 casi confermati attivi dei quali il 92% registratisi negli ultimi 6 giorni, su una popolazione di circa 3.300 abitanti". Da qui la proposta di adozione della "zona rossa. Nel testo dell'ordinanza si evidenzia, inoltre, che "in Calabria, negli ultimi quattordici giorni i valori di incidenza per 100.000 abitanti sono più che raddoppiati, raggiungendo quota 46 con trend in ulteriore ascesa ed è in risalita anche il tasso di positività". (ANSA).