Polizia: Giannini a Cosenza inaugura monumento ai caduti

(ANSA) - COSENZA, 05 AGO - «Questo di Cosenza è più di un simbolo. I nostri caduti rappresentano la nostra guida, l'esempio da seguire e lo stimolo per fare sempre meglio". Lo ha detto il Capo della Polizia, Lamberto Giannini, intervenendo a Cosenza all'inaugurazione del monumento dedicato ai poliziotti caduti in servizio, collocato all'ingresso della Questura. Il capo della Polizia é stato accolto dal questore, Giovanna Petrocca.

"Noi cerchiamo di mettere in campo, contro la criminalità - ha aggiunto Giannini parlando con i giornalisti - tutte le forze migliori. La Calabria, come tutti i territori, merita la massima attenzione da parte dello Stato e della Polizia. Siamo presenti sul territorio, nelle strade, tra la gente, svolgiamo le attività investigative e i cittadini devono sapere che l'impegno è massimo e noi ci siamo". (ANSA).