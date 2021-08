Perdono orientamento in boschi Sila,recuperati escursionisti

(ANSA) - SAN GIOVANNI IN FIORE, 02 AGO - Hanno perso l'orientamento mentre erano impegnati in un'escursione all'interno di una zona boscosa nelle montagne di San Giovanni in Fiore, nel cuore del Parco nazionale della Sila. Brutta avventura, conclusasi positivamente, per due adulti e quattro bambini che sono stati ritrovati dopo diverse ore in piena notte ma in buone condizioni di salute.

L'allarme è scattato alle 18:30 di ieri e immediatamente sono partite le operazioni di ricerca dei dispersi che hanno visto coinvolte due squadre del Soccorso Alpino Calabria delle stazioni di Lorica e Camigliatello assieme a personale dei Carabinieri forestali e della Guardia di Finanza.

Solo intorno alla mezzanotte il ritrovamento dei sei escursionisti che erano tutti in buone condizioni fisiche e che sono stati riportati alle loro auto per fare rientro nei luoghi di residenza. (ANSA).