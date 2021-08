Covid: persone sorprese a ballare, chiuso locale a Soverato

(ANSA) - SOVERATO, 01 AGO - Il questore di Catanzaro, Mario Finocchiaro, ha disposto la chiusura per cinque giorni di un locale di Soverato per violazione delle norme anti covid.

Il provvedimento é scaturito da un controllo effettuato la scorsa notte da personale della Squadra di polizia amministrativa della Questura nel corso del quale é stato accertato che nel locale era in corso una serata musicale con la partecipazione di numerose persone che non rispettavano il distanziamento ed erano prive di mascherine.

Al titolare del locale é stata anche elevata una sanzione amministrativa. (ANSA).