Covid: Calabria, in aumento ricoveri, cala tasso positività

(ANSA) - CATANZARO, 30 LUG - Torna a calare in tasso di positività in Calabria, seguendo l'andamento altalenante degli ultimi giorni ma crescono i ricoveri, +5 in area medica (62) e +2 in terapia intensiva (6). I nuovi positivi sono 108 (ieri 183) ma con un numero minore di tamponi fatti, 2.318 contro 2.652. Il tasso di positività è 4,66% contro il 6.90 di ieri.

Nessuna vittima è stata registrata nelle 24 ore. Gli attualmente positivi sono 2.706 (+48) mentre gli isolati a domicilio 2.638 (+41). I nuovi guariti sono 60. Ad oggi sono stati fatti 990.585 tamponi con 70.833 positivi.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Catanzaro: casi attivi 154 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 148 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.262 (10.118 guariti, 144 deceduti); Cosenza: casi attivi 1.465 (32 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1429 in isolamento domiciliare); casi chiusi 22.174 (21.598 guariti, 576 deceduti); Crotone: casi attivi 159 (2 in reparto, 1 in terapia intensiva, 156 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.608 (6.507 guariti, 101 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 692 (17 in reparto, 1 in terapia intensiva, 674 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23.102 (22763 guariti, 339 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 39 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 36 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.585 (5.493 guariti, 92 deceduti). (ANSA).