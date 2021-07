Armi: viaggiava in auto con una pistola, arrestato

(ANSA) - CINQUEFRONDI, 29 LUG - Personale del Commissariato di Polistena della Polizia ha arrestato un 48enne per detenzione abusiva di arma da fuoco e del relativo munizionamento. Gli agenti di una Volante, durante dei posti di controllo effettuati in contrada Pizzicato a Cinquefrondi, hanno fermato l'auto condotta dall'uomo.

I poliziotti, insospettiti dall'agitazione mostrata dal 48enne, lo hanno perquisito scorgendo, all'interno del borsello che portava con sé, una pistola con matricola punzonata ed il relativo caricatore con dentro 5 proiettili. La perquisizione è stata estesa anche all'abitazione, dove sono stati trovati e sequestrati altri caricatori per pistola e munizioni di vario calibro, nascosti all'interno di una cassetta dei tubi del gas metano.

L'uomo, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato condotto nella casa circondariale di Palmi. (ANSA).