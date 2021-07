Covid:in Calabria 145 casi, crescono ricoveri in area medica

(ANSA) - CATANZARO, 28 LUG - Contagi in aumento in Calabria dove, nelle ultime 24 ore, sono stati riscontrati 145 nuovi casi (ieri 110) con 2.579 tamponi e un tasso di positività del 5,62% contro il 4,2 di ieri. Nessuna vittima, invece, registrata nelle 24 ore. In lieve aumento, +5, i ricoverati in area medica che adesso sono 59. In calo di 1, invece, quelli in terapia intensiva, adesso 4. Gli attualmente positivi sono 2.491 (+67) mentre gli isolati a domicilio 2.428 (+63). I nuovi guariti sono 78. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è 985.615 con 70.542 positivi.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Catanzaro: casi attivi 109 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 107 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.255 (10.111 guariti, 144 deceduti); Cosenza: casi attivi 1.457 (35 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.419 in isolamento domiciliare); casi chiusi 22.131 (21.556 guariti, 575 deceduti); Crotone: casi attivi 133 (2 in reparto, 1 in terapia intensiva, 130 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.602 (6.501 guariti, 101 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 569 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 552 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23.102 (22.763 guariti, 339 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 30 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 27 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.583 (5491 guariti, 92 deceduti). (ANSA).