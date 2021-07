Editoria: nasce giornale online "icalabresi.it"

(ANSA) - COSENZA, 26 LUG - "C'è un nuovo giornale online in Calabria. Nuovo perché appena nato ma, soprattutto, per l'approccio alle notizie scelto da chi ci scrive. Si chiama I Calabresi (www.icalabresi.it) e vuole dare voce a tutti quelli che vivono in questa regione e a quelli che, volenti o nolenti, l'hanno lasciata. Con analisi, approfondimenti, contributi autorevoli sulle storie di una terra ricca di sfaccettature". E' quanto si legge in una nota.

"Su icalabresi.it - prosegue la nota - si parla di tutta la Regione, con un occhio di riguardo però a Cosenza e provincia. A editarlo, infatti, è la cosentinissima Fondazione Attilio ed Elena Giuliani Onlus, convinta che la sua missione culturale debba allargarsi al mondo dell'informazione grazie a un progetto che spinga i lettori a riflettere su quanto accade senza limitarsi a prenderne soltanto atto. La convinzione del direttore Francesco Pellegrini e della sua squadra di giornalisti è che la Calabria abbia bisogno di una cittadinanza attiva e di un'opinione pubblica consapevole per risollevarsi e crescere".

Da qui, conclude la nota, "l'idea di lanciare I Calabresi, una rivista online con aggiornamenti quotidiani dove anche un piccolo avvenimento può diventare lo spunto per andare a fondo su tematiche più ampie e che coinvolgono ognuno di noi". (ANSA).