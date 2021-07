Covid: Calabria, aumentano tasso positività e contagi

(ANSA) - CATANZARO, 24 LUG - Aumentano in Calabria il tasso di positività ed i nuovi contagi da Covid, passati, rispettivamente, da 5,16% a 6,04% e da 107 a 136.

Complessivamente, i calabresi contagiati sono 70.106. Il totale dei tamponi eseguiti é di 977.741, con un aumento di 2.251. I calabresi risultati positivi al Coronavirus sono, complessivamente, 70.106. Questi sono i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 contenuti nel bollettino della Regione Calabria sulla base dei dati forniti dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali.

Ci sono, inoltre, quattro nuovi ricoverati in area medica (il totale é 52), mentre diminuiscono da cinque a quattro i ricoverati nelle terapie intensive.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti. Catanzaro: casi attivi 80 (1 in reparto, 0 in terapia intensiva, 79 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.248 (10.104 guariti, 144 deceduti). Cosenza: casi attivi 1.440 (34 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.403 in isolamento domiciliare); casi chiusi 22.049 (21.483 guariti, 566 deceduti). Crotone: casi attivi 83 (1 in reparto, 0 in terapia intensiva, 82 in isolamento domiciliare), casi chiusi 6.595 (6.494 guariti, 101 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 375 (13 in reparto, 1 in terapia intensiva, 361 in isolamento domiciliare), casi chiusi 23.090 (22.751 guariti, 339 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 24 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 21 in isolamento domiciliare), casi chiusi 5.570 (5.478 guariti, 92 deceduti). (ANSA).