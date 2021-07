Ruba rame in area costruendo Palagiustizia Reggio, arrestato

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 23 LUG - Agenti della Polizia, dopo un breve inseguimento, sono riusciti sventare il furto di un'ingente quantità di rame che il ladro aveva già abilmente accatastato per agevolarsi la fuga. Il fatto è accaduto a Reggio Calabria. A segnalare quanto stava accadendo, in piena notte, nell'area del costruendo Palazzo di Giustizia, è stata un'assistente della Polizia penitenziaria che, libera dal servizio, ha notati la presenza di un cumulo di cavi e di un uomo vestito con abiti scuri ed incappucciato, ha subito avvertito la Sala operativa. Gli agenti della Volante hanno bloccato il malvivente mentre era in fuga a bordo della sua auto. Perquisito, l'uomo è stato trovato in possesso di un gomitolo di rame dello stesso tipo di quello utilizzato per legare i cavi trovati sul posto.

I poliziotti hanno arrestato l'uomo. Dopo la convalida l'autorità giudiziaria ha disposto l'obbligo di dimora con il divieto di uscire durante le ore serali. (ANSA).