Incendio in azienda smaltimento rifiuti, densa nube di fumo

(ANSA) - VILLA SAN GIOVANNI, 23 LUG - Tre squadre dei vigili del fuoco sono intervenute con cinque automezzi a Villa San Giovanni all'interno di un'azienda che tratta lo smaltimento di rifiuti per un incendio che si é sviluppato, per cause in corso d'accertamento, in uno dei cumuli degli ingombranti depositati.

I vigili del fuoco stanno lavorando adesso per attenuare la densa nube di fumo nero sprigionatasi dalla combustione, ben visibile anche da Reggio Calabria, utilizzando il liquido schiumogeno che, oltre a raffreddare il materiale, provoca il soffocamento delle fiamme per sottrazione di ossigeno. (ANSA).