Covid:balzo avanti casi Calabria +107, tasso positività 5,16

(ANSA) - CATANZARO, 23 LUG - Balzo avanti di contagi in Calabria tornati sopra quota 100, passati dai 58 di ieri ai 107 di oggi con un numero di tamponi quasi identico. Il tasso di positività sale così al 5,16% contro il 2,9 di ieri. Nel bollettino odierno sui dati dei dipartimenti di Prevenzione delle Asp calabresi, sono segnalate anche 5 vittime, ma solo una nelle ultime 24 ore. L'Asp di Cosenza, infatti, a seguito di verifiche, ha comunicato che 4 decessi sono avvenuti, rispettivamente, il 2 e il 3 dicembre 2020 e il 4 e l'8 febbraio 2021. Il totale dei decessi sala così a 1.244.

Sul fronte ospedaliero, ci sono tre nuovi ricoverati in area medica (48) mentre le terapie intensive restano stabili a 5. In aumento i casi attivi (+37, 2.091) e gli isolati a domicilio (+34, 2.038), mentre i guariti sono 65. Ad oggi sono stati fatti 975.490 tamponi con 69.970 positivi.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Catanzaro: casi attivi 51 (2 in reparto, 1 in terapia intensiva, 48 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.244 (10.100 guariti, 144 deceduti); Cosenza: casi attivi 1.434 (29 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1402 in isolamento domiciliare); casi chiusi 22.019 (21.453 guariti, 566 deceduti); Crotone: casi attivi 75 (1 in reparto, 0 in terapia intensiva, 74 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.593 (6.492 guariti, 101 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 334 (13 in reparto, 1 in terapia intensiva, 320 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23.083 (22.744 guariti, 339 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 21 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 18 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.570 (5.478 guariti, 92 deceduti). (ANSA).