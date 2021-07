Covid: in comune calabrese zona rossa boom richieste vaccini

(ANSA) - TERRANOVA DA SIBARI, 23 LUG - A Terranova da Sibari, comune del cosentino in zona rossa dal 14 luglio scorso, il vax-day organizzato dall'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza e dal Comune sta raggiungendo numeri elevatissimi.

Seicento richieste in poco più di tre ore sono giunte ai due team mobili dell'Esercito italiano e dell'Usca di Cosenza.

Probabilmente a far impennare le prenotazioni tra cittadini dai 12 ai 60 anni, la rapida diffusione del virus che nell'ultima settimana, ha fatto registrare oltre 100 contagi comportando anche il prolungamento della zona rossa sino al 28 luglio.

Considerata l'alta adesione, le giornate vaccinali proseguiranno fino a domenica. (ANSA).