Droga: scoperte 900 piante di marijuana nel reggino

(ANSA) - SAN FERDINANDO, 22 LUG - I carabiniri hanno trovato, a San Ferdinando, su terreni compresi tra le contrade Suvaro e Nievo, una piantagione di marijuana. Il terreno che si presentava in stato di abbandono, è costituito da un'area di circa 500 metri quadrati nascosta da alcuni rovi. Sul posto sono state trovate circa 900 piantine di marijuana, nel complesso, di piccole dimensioni (circa 10 cm) del tipo "olandese nana".

I coltivatori, ancora in corso di identificazione, avevano realizzato un vero e proprio percorso in mezzo alla fitta vegetazione per arrivare alla piantagione, la cui irrigazione era garantita da un pozzo. (ANSA).