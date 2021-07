Incendio officina-centro revisioni, diversi mezzi distrutti

(ANSA) - LAINO BORGO, 21 LUG - Un incendio è divampato nel primo pomeriggio in un locale adibito ad officina-centro revisioni a Laino Borgo, in contrada Pianette. Le fiamme hanno interessato alcuni mezzi pesanti e diversi veicoli parcheggiati causando ingenti danni materiali. Nessuna persona, comunque, è rimasta coinvolta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari che stanno adesso portando avanti le operazioni di smassamento e di spegnimento dei focolai residui.

Sul posto anche i carabinieri di Laino Borgo e Castelluccio per gli accertamenti per risalire all'origine dell'incendio.

