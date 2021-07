Covid: Calabria, risalgono contagi (+71), nessuna vittima

(ANSA) - CATANZARO, 21 LUG - Tornano a crescere i contagi ed il tasso di positività in Calabria - con un andamento altalenante - mentre dopo la vittima di ieri oggi torna a zero il conteggio dei decessi da Covid. I nuovi positivi sono 71 (ieri 33 con un numero di tamponi pressoché uguale) ed il tasso di positività risale dall'1,45% di ieri al 3,42% di oggi. I ricoverati in area medica restano stabili a 46, mentre quelli in terapia intensiva salgono a 5 (+1). Tornano a crescere anche i casi attivi (+29) e gli isolati a domicilio (+28) mentre i nuovi guariti sono 42. Ad oggi sono stati fatti 971.420 tamponi con 69.805 positivi. I dati sono dei dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Catanzaro: casi attivi 38 (4 in reparto, 1 in terapia intensiva, 33 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10243 (10099 guariti, 144 deceduti); Cosenza: casi attivi 1549 (25 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1521 in isolamento domiciliare); casi chiusi 21859 (21298 guariti, 561 deceduti); Crotone: casi attivi 51 (1 in reparto, 0 in terapia intensiva, 50 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6589 (6488 guariti, 101 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 263 (12 in reparto, 1 in terapia intensiva, 250 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23082 (22744 guariti, 338 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 19 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 16 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5570 (5478 guariti, 92 deceduti). (ANSA).