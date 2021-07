Rifiuti: una app per sapere come differenziare gli scarti

(ANSA) - CATANZARO, 19 LUG - Sono molti i prodotti per i quali i calabresi riscontrano una maggiore difficoltà nel corretto smaltimento differenziato sia nei prodotti a marca (cioè quelli dotati di codice a barre) che in quelli generici.

Tra i prodotti a marca che risultano difficili da smaltire, ci sono al primo posto i sacchetti dei biscotti, seguiti da pacchi di pasta, sacchetti del caffè, cartoni del latte e le bustine di lievito. La difficoltà è dovuta al fatto che questi prodotti hanno imballaggi complessi, essendo spesso dei poliaccoppiati, e variano da produttore a produttore, creando dubbi ai cittadini.

Tra i prodotti generici che riscontrano più difficoltà di smaltimento ci sono gli abiti usati, gli imballaggi in polistirolo, i tovaglioli e scottex, i gusci dei molluschi, i blister dei farmaci, la carta forno, gli accendini, il cartone della pizza, le lampadine, gli imballaggi in alluminio, l'acetone, i bicchieri rotti, i tappi di sughero. Sono questi, è scritto in una nota, i primi dati che emergono da Save The Green, il progetto di Domopak Spazzy "nato per sensibilizzare il consumatore su tematiche relative al riciclo e aumentare la buona pratica della raccolta differenziata". L'iniziativa, prosegue la nota, "vede la collaborazione di Junker, app che aiuta i cittadini a differenziare in maniera semplice, veloce e senza errori. Basta inquadrare il codice a barre dell'imballaggio o, se non presente, scattare una foto, per sapere in tempo reale di quali materiali è composto e come va conferito". Dal marzo 2021, data di inizio del progetto, è stata anche realizzata una classifica dei Comuni che "si sono distinti nel fare in modo corretto la raccolta differenziata, utilizzando l'App Junker: si Tratta di Caulonia, Roccella Ionica, Gioiosa Ionica, Ferruzzano e Stefanaconi. La classifica è stata stilata in base alle scansioni effettuate per numero di abitanti.

(ANSA).