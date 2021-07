Incidenti lavoro: cade da edificio, muore operaio 58enne

(ANSA) - BUONVICINO, 19 LUG - Un operaio di 58 anni è morto oggi cadendo da un edificio in ristrutturazione. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L'incidente si è verificato a Buonvicino. Intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Scalea per il recupero della salma.

I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità. (ANSA).