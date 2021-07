Incidenti stradali: due giovani morti su statale 106 jonica

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO, 18 LUG - Due giovani, uno di 22 anni e una ragazza di 16, anni sono morti la notte scorsa in un incidente stradale in contrada "Oliveto Longo" di Corigliano Rossano.

Le vittime viaggiavano lungo la statale 106 jonica a bordo di una Fiat 500 che, per cause in corso di accertamento, si é scontrata con un Suv all'altezza di una rotatoria. I due giovani sono morti sul colpo, mentre il conducente del Suv é rimasto ferito in modo grave ed è stato portato nell'ospedale di Cosenza.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Rossano ed i sanitari del 118, insieme a personale dell'Anas.

Sui corpi delle due vittime la Procura della Repubblica di Castrovillari ha disposto l'autopsia. (ANSA).