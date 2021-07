Covid: Calabria, quinto giorno consecutivo senza vittime

(ANSA) - CATANZARO, 17 LUG - Quinto giorno consecutivo senza vittime da Covid in Calabria. E' il dato che emerge dal report quotidiano dei dipartimenti delle Aziende sanitarie della regione. I nuovi contagiati sono 51 (ieri 77) con il tasso di positività che torna a scendere passando dal 3,98% di ieri al 2,98 di oggi. I ricoverati in area medica sono 48 (+1) mentre quelli in terapia intensiva sono 4 (+1). Gli attualmente positivi sono 2.003 (-2) mentre gli isolati a domicilio 1.951 (-4) e i nuovi guariti 53. Ad oggi sono stati eseguiti 964.248 tamponi con 69.603 positivi.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Catanzaro: casi attivi 41 (5 in reparto, 2 in terapia intensiva, 34 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10231 (10087 guariti, 144 deceduti); Cosenza: casi attivi 1526 (25 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1500 in isolamento domiciliare); casi chiusi 21798 (21239 guariti, 559 deceduti); Crotone: casi attivi 47 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 45 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6565 (6464 guariti, 101 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 202 (12 in reparto, 1 in terapia intensiva, 189 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23074 (22736 guariti, 338 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 17 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 14 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5562 (5470 guariti, 92 deceduti). (ANSA).