Covid: contagi in risalita in Calabria +77, nessuna vittima

(ANSA) - CATANZARO, 16 LUG - Tornano a salire i contagi in Calabria, passati dai 32 di ieri ai 77 con un numero di tamponi pressoché uguale (oggi 1.937). Risale, quindi, anche il tasso di positività passato dall'1,62% di ieri al 3,98% di oggi. Anche oggi, nessuna vittima viene registrata nella regione. I ricoverati in area medica sono 47 (-1) e tre quelli in rianimazione (+1). Tornano a salire i casi attivi (+19, 2.005) e gli isolati a domicilio (+19, 1955). I nuovi guariti sono 58. Ad oggi sono stati eseguiti 962.537 tamponi con 69.552 positivi.

Sono i dati dei Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Catanzaro: casi attivi 35 (4 in reparto, 2 in terapia intensiva, 29 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10231 (10087 guariti, 144 deceduti); Cosenza: casi attivi 1546 (26 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1519 in isolamento domiciliare); casi chiusi 21757 (21198 guariti, 559 deceduti); Crotone: casi attivi 45 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 43 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6563 (6462 guariti, 101 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 196 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 185 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23064 (22726 guariti, 338 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 14 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 11 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5562 (5470 guariti, 92 deceduti). (ANSA).