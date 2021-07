Vaccini: in Calabria 132.734 over 60 senza prima dose

(ANSA) - CATANZARO, 14 LUG - Sono 132.734 gli over 60 calabresi che non hanno ricevuto neanche la prima dose di vaccino anti covid su una platea di 571.381 anziani. E' il dato che emerge dall'andamento delle vaccinazioni pubblicato sul sito dell'Agenzia italiana del farmaco e aggiornato alle 6. Questo nonostante ieri, ad esempio, in Calabria siano state somministrate 17.382 dosi di vaccino, un dato giornaliero in linea con gli obiettivi del Commissario straordinario Figliuolo.

Il problema riguarda principalmente la fascia di età 60-69 anni. Tra questi 249.965 anziani, infatti, sono senza dose 63.948; hanno ricevuto la prima somministrazione il 74,11% e ultimato la vaccinazione il 55,57%. Tra i 185.899 della fascia 70-79 anni, sono senza dose in 38.935; ne hanno ricevuta una il 79,06% mentre hanno ultimato il ciclo il 65,46%. Infine, nella fascia over 80, su una platea di 138.517 persone, sono 29.851 quelle senza una dose; il 78,45% ha ricevuto almeno una dose e il 74,77% ha ultimato la vaccinazione.

Complessivamente, ad oggi, in Calabria, sono state somministrate 1.689.015 dosi a fronte del 1.940.885 di dosi disponibili pari all'87%. (ANSA).