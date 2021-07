Covid: nessun decesso in Calabria, i nuovi casi sono 56

(ANSA) - CATANZARO, 14 LUG - Nessun nuovo decesso in Calabria nelle ultime 24 ore e casi in lieve aumento, sono 56 (ieri erano 45). I tamponi eseguiti sono 2.260 e il tasso di positività sale al 2,48%. Due ingressi in più nei reparti di cura (48) e situazione invariata nelle terapie intensive dove ci sono due soli pazienti. Da registrare 111 guariti (66.168) e 28 soggetti in meno tra gli isolati a domicilio (1.989). Gli attualmente positivi calano di 26 unità e si attestano a 2.039.

Secondo i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali, in Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è par a 958624 e le persone risultate positive al Coronavirus sono 69443.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: Casi attivi 31 (4 in reparto, 1 in terapia intensiva, 26 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 10227 (10083 guariti, 144 deceduti); Cosenza: Casi attivi 1585 (29 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1555 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 21678 (21117 guariti, 561 deceduti); Crotone: Casi attivi 50 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 48 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 6556 (6455 guariti, 101 deceduti); Reggio Calabria: Casi attivi 185 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 176 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 23036 (22698 guariti, 338 deceduti); Vibo Valentia: Casi attivi 18 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 14 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5560 (5468 guariti, 92 deceduti).

Tra i positivi registrati oggi ci sono tre migranti registrati dall'Asp di Crotone e uno da quella di Reggio Calabria. (ANSA).