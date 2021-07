Sparano con scacciacani, segnalati ragazzini di 13 e 14 anni

(ANSA) - MARZI, 13 LUG - Due ragazzini di 13 e 14 anni sono stati sorpresi ieri sera, nell'area del cimitero di Marzi (Cosenza), a sparare con una scacciacani. Ad avvisare i carabinieri è stata una telefonata al 112 che segnalava diversi colpi di arma da fuoco uditi nella zona. Giunti sul posto, i militari hanno individuato i due ragazzini, che in un primo momento hanno cercato di darsi alla fuga, ma sono stati immediatamente fermati. Portati in caserma, i ragazzini sono stati identificati e segnalati alla Procura della Repubblica per i minorenni per porto abusivo di armi. A loro discolpa hanno raccontato di aver voluto sparare per festeggiare la vittoria della Nazionale agli Europei di calcio, esplodendo quattordici colpi. I carabinieri hanno sequestrato l'arma e il relativo munizionamento, e due coltelli trovati in possesso dei giovani.

Avvisate le famiglie, i ragazzini affidati ai rispettivi genitori, già noti alle forze dell'ordine. Nessuno ha saputo fornire una spiegazione sul comportamento dei figli e sulla provenienza delle armi. (ANSA).