Covid: Calabria, 13 casi e 2 vittime, tasso positività 1,22%

(ANSA) - CATANZARO, 12 LUG - Due vittime e 13 contagi: è il bollettino delle ultime 24 ore della diffusione del Covid 19. Il totale dei decessi sale così a 1.236. I nuovi positivi (ieri erano 54) sono stati rintracciati con l'effettuazione di 1.062 tamponi, il che determina un tasso di positività dell'1,22% (ieri 4,21). Sul fronte ospedaliero, i ricoverati in area medica sono 46 (+1) e quelli in terapia intensiva 2 (-1). In calo i casi attivi (-15) e gli isolati a domicilio (-15) mentre i nuovi guariti sono 26. Ad oggi sono stati eseguiti, in totale, 954.074 tamponi con 69.342 positivi. Sono questi i dati comunicati dai dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Catanzaro: casi attivi 33 (5 in reparto, 1 in terapia intensiva, 27 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10221 (10077 guariti, 144 deceduti); Cosenza: casi attivi 1625 (28 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1596 in isolamento domiciliare); casi chiusi 21586 (21025 guariti, 561 deceduti); Crotone: casi attivi 52 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 50 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6551 (6450 guariti, 101 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 169 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 160 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23020 (22682 guariti, 338 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 14 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5558 (5466 guariti, 92 deceduti). (ANSA).