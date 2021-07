Droga:cocaina nascosta in armadio di casa, arrestato

(ANSA) - CASABONA, 10 LUG - Aveva nascosto all'interno di un armadio 37 dosi di cocaina pronte per essere spacciate. Un quarantunenne con precedenti di polizia, attualmente sottoposto al regime dell'affidamento in prova ai servizi sociali, è stato arrestato e posto ai domiciliari a Casabona dai carabinieri.

I militari, avendo notato da giorni uno strano via vai dall'abitazione dell'uomo, hanno deciso di effettuare una perquisizione chiedendo il supporto del nucleo cinofili di Vibo Valentia trovando la sostanza stupefacente che era stata nascosta all'interno di due contenitori. Successivamente, grazie al fiuto del pastore tedesco "Hero", sono state trovate altre 5 dosi di hascisc riposte in un involucro di vetro. (ANSA).