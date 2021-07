Covid:in Calabria deciso calo positivi (+16),nessuna vittima

(ANSA) - CATANZARO, 10 LUG - In deciso calo il numero di positivi in Calabria nelle ultime 24 ore, sono 16 (ieri erano 48) i casi riscontrati con 2.063 tamponi eseguiti e il tasso che scende a quota 0,79%. Non ci sono nuove vittime. Solo un ingresso in reparto (46) e situazione delle terapie intensive che si conferma stabile (3). Cresce il numero dei guariti, 373 in più (69.275) e cala quasi dello stesso numero quello degli isolati a domicilio che sono 2.026 (-360). Gli attualmente positivo risultano essere 2.075 (-359).

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è pari a 951.730, mentre le persone risultate positive al Coronavirus sono 69.275. A dirlo sono i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione. Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: Casi attivi 34 (6 in reparto, 1 in terapia intensiva, 27 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10220 (10076 guariti, 144 deceduti); Cosenza: Casi attivi 1638 (28 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1608 in isolamento domiciliare); casi chiusi 21550 (20991 guariti, 559 deceduti); Crotone: Casi attivi 51 (1 in reparto, 0 in terapia intensiva, 50 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6549 (6448 guariti, 101 deceduti); Reggio Calabria: Casi attivi 170 (10 in reparto, 1 in terapia intensiva, 159 in isolamento domiciliare); casi chiusi 22935 (22599 guariti, 336 deceduti); Vibo Valentia: Casi attivi 14 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5558 (5466 guariti, 92 deceduti). (ANSA).