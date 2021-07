Sub disperso nelle acque del crotonese, ricerche in corso

(ANSA) - CROTONE, 09 LUG - Un sub di 61 anni risulta disperso in località Cicala nelle acque antistanti Capocolonna, a Crotone.

Dopo che è scattato l'allarme, la Guardia costiera ha allertato la sala operativa provinciale dei Vigili del fuoco che ha attivato la procedura di soccorso con richiesta del supporto aereo del nucleo di Bari e dei sommozzatori del comando provinciale di Reggio Calabria.

Attualmente nelle ricerche della persona dispersa, che è residente nella città di Crotone, sono impegnati alcuni sommozzatori privati contattati dalla Guardia Costiera, i vigili del fuoco del comando di Crotone con una squadra di terra ed unità di soccorso acquatico del Corpo con mezzi nautici in dotazione. Al momento, però, non si è avuto alcun esito. (ANSA).