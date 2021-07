Giochi: a Cosenza centrato un "5" da oltre 55 mila euro

(ANSA) - COSENZA, 09 LUG - Giornata fortunata a Cosenza dove è stato centrato un "5" da 55.895 euro. A puntare sulla giocata vincente, nell'estrazione di giovedì 8 luglio, è stato uno sconosciuto cliente del punto vendita Sisal Cartoleria Principe situato in corso Luigi Fera, 95 che ha potuto festeggiare portando a casa una discreta somma. La combinazione vincente è stata 21, 24, 25, 61, 73, 74 Jolly 58, SuperStar 24.

Nell'ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 332.529 vincite.

Ancora non pervenuto il "6" che si nasconde da tempo con il Jackpot che arriva a 52,4 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di sabato 10 luglio. (ANSA).