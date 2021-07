Droga: sequestrata piantagione canapa indiana ad Anoia

(ANSA) - TAURIANOVA, 06 LUG - Una piantagione di canapa indiana con 125 arbusti in avanzata fase di maturazione è stata scoperta e sequestrata dai carabinieri della Compagnia di Taurianova nel territorio montano del comune di Anoia.

I militari, nel corso di una perlustrazione attuata nell'ambito del attività di contrasto alla produzione e alla compravendita di sostanze stupefacenti nella zona della Piana di Gioia Tauro, hanno individuato il terreno utilizzato per la coltivazione scoprendo le piante che avevano raggiunto un'altezza di quasi due metri ed erano pronte per essere raccolte.

L'appezzamento di terreno era stato anche dotato di un efficiente sistema di irrigazione. La sostanza stupefacente ottenuta in quell'area avrebbe fruttato, nella vendita al dettaglio sul mercato illecito, diverse migliaia di euro ai responsabili della coltivazione. (ANSA).