Incidenti stradali:morto undicenne ferito in scontro auto

(ANSA) - CHIARAVALLE CENTRALE, 04 LUG - E' morto oggi nell'ospedale Pugliese di Catanzaro il piccolo Antonio, il bambino di 11 anni, rimasto gravemente ferito nello scontro tra due auto, avvenuto lo scorso 26 giugno sulla Trasversale delle Serre nel territorio di Chiaravalle Centrale e nel quale erano rimaste ferite altre 5 persone. La notizia è stata resa nota con un post sulla sua pagina Facebook da Domenico Donato sindaco di Chiaravalle Centrale, cittadina di residenza della vittima e della sua famiglia .

"La triste notizia - afferma Donato - colpisce l'intera comunità di Chiaravalle profondamente scossa per l'accaduto. Certo di interpretare i sentimenti dei cittadini, in segno di vicinanza alla famiglia, nella giornata in cui si svolgeranno i funerali e ci ritroveremo a pregare per Antonio e i suoi cari, sarà proclamato il lutto cittadino e saranno esposte le bandiere a mezz'asta in tutti gli edifici pubblici".

Nell'incidente stradale rimasero ferite sei persone. Il più grave di tutti era apparso subito l'undicenne per il cui trasporto nel nosocomio del capoluogo venne richiesto l'invio dell'elisoccorso. (ANSA).