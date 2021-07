Covid:Calabria, 27 contagi e 2 vittime, positività all'1,25%

(ANSA) - CATANZARO, 01 LUG - Sono 27 i contagi nelle ultime 24 ore in Calabria dove si registrano anche due vittime con il totale che sale a 1.228. I tamponi fatti sono 2.155 con un tasso di positività dell'1,25% (ieri 1,12). Netto calo (-10) dei ricoverati in area medica (59) mentre c'è un nuovo ingresso in terapia intensiva (6). Prosegue la flessione dei ricoverati a domicilio (-118) e dei casi attivi (-127) mentre i guariti sono 152. Ad oggi sono stati effettuati 934.639 tamponi con 68.989 positivi. Questi sono i dati dei Dipartimenti di prevenzione delle Asp della Regione Calabria.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Catanzaro: casi attivi 123 (14 in reparto, 1 in terapia intensiva, 108 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10128 (9984 guariti, 144 deceduti). Cosenza: casi attivi 4351 (20 in reparto, 4 in terapia intensiva, 4327 in isolamento domiciliare); casi chiusi 18693 (18137 guariti, 556 deceduti).

Crotone: casi attivi 59 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 55 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6512 (6411 guariti, 101 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 256 (18 in reparto, 1 in terapia intensiva, 237 in isolamento domiciliare); casi chiusi 22832 (22497 guariti, 335 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 54 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 51 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5508 (5416 guariti, 92 deceduti). (ANSA).