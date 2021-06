Turismo:in Calabria inaugurata prima motonave ibrida

(ANSA) - CATANZARO, 29 GIU - Inaugurata a San Nicola Arcella, "Elettra", la prima imbarcazione ibrida a energia solare per il trasporto turistico in Italia. Alla cerimonia, oltre ai rappresentanti di Galatea Srls, la società armatrice, hanno partecipato per la Regione Calabria Gianluca Gallo, assessore alle Politiche agricole e sviluppo agroalimentare, Politiche sociali e per la famiglia, e Sergio De Caprio, assessore alla Tutela. Presenti inoltre, anche Antonio De Caprio, consigliere regionale e presidente della commissione contro la 'ndrangheta, Annamaria Mele, direttore tecnico del Flag Perla del Tirreno, Barbara Mele, sindaco di San Nicola Arcella, Alessandro Alberti, ingegnere, in rappresentanza della società che ha curato la motorizzazione elettrica di Elettra.

"Oltre che un'attività imprenditoriale turistica - hanno detto gli armatori Francesca Galiano e Luca Grosso - è un sogno familiare. Con Elettra, infatti, concretizziamo al tempo stesso l'eredità dei nostri padri e il lascito per i nostri figli. E questo lascito doveva in qualche modo essere connaturato alla sostenibilità ambientale, per lasciare alla generazione che a sua volta raccoglierà il testimone quel 'mondo migliore di come lo abbiamo trovato' che resta solo una bella frase, uno slogan, se non è tradotto in azioni concrete".

"La Calabria - ha sostenuto l'assessore Gallo - ricca di bellezze naturali, negli ultimi anni si è imposta all'attenzione generale grazie a politiche green. E il varo di Elettra è una delle iniziative che vanno in questo senso". "La Calabria è una terra bellissima - ha detto l'assessore De Caprio -, e San Nicola Arcella e questo territorio costiero ne sono la prova.

Belle come l'iniziativa di questi due giovani ai quali auguro il meglio nella vita e sul piano imprenditoriale".

L'evento si è concluso con una breve escursione turistica a bordo della motonave ibrida elettrica con visita allo specchio d'acqua antistante Torre Crawford e all'Arcomagno di San Nicola Arcella. (ANSA).