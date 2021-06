Droga: arrestato 63enne, aveva 100 grammi marijuana

(ANSA) - BIANCO, 28 GIU - Un 63enne è stato arrestato dai carabinieri, a Bianco, dopo essere stato trovato in possesso di 100 g di marjuana e 3 telefoni cellulari. A prima vista, hanno riferito gli investigatori, l'uomo sembrava un comune 63enne, dall'aspetto tranquillo, in giro per commissioni, con una busta contenente del pane riposta sul sedile dell'autovettura, tra le gambe. Al momento del controllo, però, qualcosa non ha convinto i militari che hanno notato il nervosismo dell'uomo, tanto da indurli ad approfondire i controlli. E' così che, nella busta del pane, sono stati trovati i 100 grammi di marjuana, per un valore sul mercato di 500 euro. Dopo l'arresto, il 63enne è stato posto ai domiciliari. (ANSA).