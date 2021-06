Covid: in Calabria 7 contagi, terzo giorno senza vittime

(ANSA) - CATANZARO, 28 GIU - Sette nuovi contagi da Covid 19 e nessuna vittima per il terzo giorno consecutivo in Calabria.

Restano 1.021 le vittime registrate nella regione dall'inizio della pandemia. Pochi i tamponi eseguiti 1.021 con un Rt pari a 0,69. Salgono di 2 unità i ricoveri nei reparti di cura (66), mentre resta stabile il dato delle terapia intensive (6). Gli attualmente positivi diminuiscono di 64 (5.445) e ci sono 66 persone che abbandonano l'isolamento domiciliare (5.373). I guariti in più sono 71 (62.243).

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è pari a 927.962 e le persone risultate positive al Coronavirus sono 68.912. Questi sono i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 177 (15 in reparto, 2 in terapia intensiva, 160 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10068 (9925 guariti, 143 deceduti); Cosenza: casi attivi 4684 (25 in reparto, 3 in terapia intensiva, 4656 in isolamento domiciliare); casi chiusi 18318 (17762 guariti, 556 deceduti); Crotone: casi attivi 54 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 51 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6503 (6403 guariti, 100 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 341 (20 in reparto, 1 in terapia intensiva, 320 in isolamento domiciliare); casi chiusi 22747 (22414 guariti, 333 deceduti);Vibo Valentia: casi attivi 68 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 65 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5489 (5397 guariti, 92 deceduti. (ANSA).