Medico ospedale Locri aggredito, individuati autori

(ANSA) - LOCRI, 26 GIU - Un medico chirurgo dell'ospedale di Locri è stato aggredito da tre persone che hanno anche devastato il reparto. A denunciarlo, sulla sua pagina Facebook, è il sindaco di Locri Giovanni Calabrese. Gli aggressori, secondo quanto riferisce lo stesso Calabrese, sono già stati individuati dai carabinieri.

"Far West all'Ospedale di Locri - scrive il sindaco -.

Familiari di un degente picchiano il medico chirurgo e devastano il reparto. Sul posto immediato intervento dei carabinieri che hanno già individuato i tre aggressori. Tutto ciò è inaccettabile. Servono pene immediate ed esemplari per questi soggetti che sfogano i loro istinti animaleschi contro il personale ospedaliero che ancora una volta viene preso di mira dalla follia umana. Purtroppo, ancora una volta, gli aggressori torneranno tranquillamente nelle loro abitazioni".

"Questa è l'Italia che non funziona - conclude Calabrese -.

Vicinanza e solidarietà al medico aggredito ed a tutto il personale ospedaliero". (ANSA).