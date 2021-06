Incidenti stradali: scontro tra auto, grave bimbo di 11 anni

(ANSA) - CATANZARO, 26 GIU - Un bambino di 11 anni è rimasto ferito in maniera grave nello scontro tra due auto nel quale sono rimaste ferite altre 5 persone. L'incidente è avvenuto sulla strada statale 713 Trasversale delle Serre, nel comune di Chiaravalle Centrale, nel catanzarese. Due auto, una Peugeot 208 GTLine ed una Volkswagen Golf, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate. Tutti e sei i passeggeri delle due vetture sono stati soccorsi dal Suem 118 e portati in ospedale. Per il trasporto del bambino è stato deciso l'impiego dell'eliambulanza.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Chiaravalle Centrale per spegnere l'incendio che ha interessato una delle due vetture dopo lo scontro. I carabinieri conducono gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. (ANSA).