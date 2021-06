Incendi: in fiamme costone vicino parco a Catanzaro

(ANSA) - CATANZARO, 26 GIU - Un vasto incendio di arbusti e macchia mediterranea si è sviluppato stamani a Catanzaro, sul costone antistante il parco della Biodiversità Mediterranea, che dal torrente Fiumarella sale verso la frazione Lenza ed il quartiere Gagliano nella zona nord ovest della città. Sul posto stanno operando squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro e del distaccamento di Sellia Marina.

I vigili del fuoco sono impegnati a circoscrivere l'incendio evitando che le fiamme possano raggiungere le abitazioni, contenendo il fronte di fuoco per evitare che possa estendersi sul versante opposto del torrente interessando il parco. Sul posto un direttore delle operazioni di spegnimento (Dos) dei vigili del fuoco per coordinare le operazioni di soccorso effettuate dalle unità di terra nonché per il coordinamento di due Canadair che sono impegnati nelle operazioni di spegnimento.

L'opera di spegnimento del rogo sviluppatosi a Catanzaro sta proseguendo da parte dei vigili del fuoco. Il fronte di fuoco è ancora molto esteso. Per tale ragione, ai due Canadair già attivi da diverse ore si è

affiancato anche l'elicottero Drago VF123 del reparto volo di Lamezia Terme. Sul posto sono giunti anche i volontari dei vigili del fuoco del distaccamento di Taverna.

E' stato messo sotto controllo l'incendio che da stamane ha impegnato i vigili del fuoco del comando di Catanzaro. Le fiamme, oltrepassando il torrente Fiumarella si sono propagate sul costone del parco della Biodiversità, arrivando a lambire la zona parcheggio della struttura ospedaliera De Lellis. Le unità dei vigili del fuoco hanno contrastato ed arrestato l'avanzare del rogo evitando il peggio. Disagi per la struttura a causa del fumo intenso ma non si registrano danni a persone. Continua l'opera di spegnimento degli ultimi focolai. All'opera di spegnimento stanno operando anche due Canadair ed un elicottero dei Vigili del fuoco.