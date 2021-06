Covid: nessuna vittima e 37 contagi in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 26 GIU - Nessuna vittima e 37 contagi da Covid in Calabria. I decessi da inizio pandemia restano quindi 1.224. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 2.042 tamponi con il tasso di positività che si attesta a 1,81. Dal monitoraggio settimanale Ministero della Salute-Iss emerge che l'indice Rt è a 0,68 con una incidenza a sette giorni nel periodo 18-24 giugno di 20 positivi ogni 100 mila abitanti, in calo rispetto alle settimane precedenti.

Ancora in calo (-7) i ricoverati in area medica (65) mentre quelli in terapia intensiva restano stabili a 7. Forte calo degli isolati a domicilio (266) e dei casi attivi (273) e ci sono 310 nuovi guariti.

Ad oggi sono stati fatti 925.269 tamponi con 68.869 positivi.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Catanzaro: casi attivi 208 (16 in reparto, 2 in terapia intensiva, 190 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10037 (9894 guariti, 143 deceduti). Cosenza: casi attivi 4830 (24 in reparto, 3 in terapia intensiva, 4803 in isolamento domiciliare); casi chiusi 18154 (17598 guariti, 556 deceduti).

Crotone: casi attivi 56 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 53 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6497 (6397 guariti, 100 deceduti). Reggio calabria: casi attivi 370 (19 in reparto, 2 in terapia intensiva, 349 in isolamento domiciliare); casi chiusi 22700 (22367 guariti, 333 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 74 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 71 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5480 (5388 guariti, 92 deceduti). (ANSA).