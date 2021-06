Migranti: intercettata barca con 28 a bordo a largo Crotone

(ANSA) - CROTONE, 25 GIU - La Guardia di finanza ha intercettato, al largo di Crotone, una imbarcazione a vela con 28 migranti a bordo ed ha fermato due cittadini turchi sospettati di essere gli scafisti che, dopo aver raggiunto la costa a bordo di un tender, stavano tentando la fuga.

L'imbarcazione di 13 metri e priva di bandiera è stata intercettata poco prima delle 7 a a poche miglia da Capo Rizzuto. Contestualmente sono scattate le ricerche lungo la costa ad opera di pattuglie della Guardia di finanza per individuare eventuali scafisti che, come in situazioni analoghe, tentavano la fuga e che hanno portato al fermo di due cittadini turchi.

La barca a vela è stata condotta nel porto di Crotone, mentre i migranti, tutti uomini, sono stati presi a bordo dal pattugliatore. (ANSA).