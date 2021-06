Covid: in Calabria 39 contagi e 1 vittima, positività 1,52%

(ANSA) - CATANZARO, 25 GIU - Sono 39 (ieri 30) i contagi da Covid 19 accertati nelle ultime 24 ore in Calabria a fronte di 2.574 tamponi, con un tasso di positività dell'1,52% contro l'1,17 di ieri. Si registra anche una vittima con il totale dei decessi che arriva a 1.224. I ricoverati in area medica calano di 6 (72) e quelli in terapia intensiva di 2 (7). Calano anche gli isolati a domicilio (-79) e i casi attivi (-87) mentre i guariti aumentano di 125. Ad oggi sono stati eseguiti 920.745 tamponi con 68.832 positivi. Sono i dati comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp Regione Calabria.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Catanzaro: casi attivi 209 (18 in reparto, 2 in terapia intensiva, 189 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10035 (9892 guariti, 143 deceduti). Cosenza: casi attivi 5066 (25 in reparto, 3 in terapia intensiva, 5038 in isolamento domiciliare); casi chiusi 17907 (17351 guariti, 556 deceduti).

Crotone: casi attivi 68 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 64 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6483 (6383 guariti, 100 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 396 (22 in reparto, 2 in terapia intensiva, 372 in isolamento domiciliare); casi chiusi 22658 (22325 guariti, 333 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 78 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 75 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5475 (5383 guariti, 92 deceduti). (ANSA).