COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 25 GIU - Sono 39 (ieri 30) i contagi da Covid 19 accertati nelle ultime 24 ore in Calabria a fronte di 2.574 tamponi, con un tasso di positività dell'1,52% contro l'1,17 di ieri. Si registra anche una vittima con il totale dei decessi che arriva a 1.224. I ricoverati in area medica calano di 6 (72) e quelli in terapia intensiva di 2 (7). Calano anche gli isolati a domicilio (-79) e i casi attivi (-87) mentre i guariti aumentano di 125. Ad oggi sono stati eseguiti 920.745 tamponi con 68.832 positivi. Sono i dati comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp Regione Calabria.

Sul fronte vaccinale, ieri sono state 15.219 le dosi somministrate nella regione dei sieri anti Covid.

Complessivamente, alle 17 di oggi, secondo i dati dell'Aifa, in Calabria sono state somministrate complessivamente 1.420.404 dosi sul 1.702.701 disponibile, pari all'83,4% contro una media nazionale dell'88,8%.

E domani, arriveranno in Calabria, con i furgoni Sda, corriere di Poste Italiane, 11.100 dosi di vaccini "Moderna" e 2.900 di "Janssen" che saranno consegnate alle strutture sanitarie territoriali.

I mezzi Sda, attrezzati con speciali celle frigorifere, prenderanno in consegna i vaccini a Cosenza e procederanno alla distribuzione sul territorio regionale, raggiungendo Lamezia Terme, Vibo Valentia, Melito Porto Salvo e Crotone. La fornitura alle strutture ospedaliere avverrà anche in questo caso in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri e l'Esercito Italiano.

