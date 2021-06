COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 24 GIU - Il 25,9% dei calabresi ha ultimato la vaccinazione mentre un altro 24,5% ha ricevuto almeno una dose. A rilevarlo è la Fondazione Gimbe nel monitoraggio settimanale sul Covid e sul contrasto al virus. E per accelerare ulteriormente sulla campagna, la Protezione civile regionale, in sinergia con le Aziende sanitarie provinciali, ha promosso per sabato e domenica prossima un Open Vax Day con alcuni punti vaccinali presenti sul territorio in cui ci si potrà vaccinare senza bisogno di prenotazione.

Intanto, in Calabria sono stati sospesi 16 operatori sanitari, 15 in servizio all'Asp di Reggio Calabria ed uno - un veterinario - in quella di Catanzaro per essersi rifiutati di sottoporsi al vaccino. Nel caso di Reggio si tratta - ha spiegato Gianluigi Scaffidi, commissario straordinario dell'Asp5 - di operatori sanitari, infermieri, ostetriche, "insomma gente che sta in contatto con dei pazienti che avrebbero potuto contagiare o a loro volta contagiarsi. È un problema di credibilità: dal Presidente del Consiglio, ai Ministri, virologi, membri del CTS non fanno altro che invitare tutti a sottoporsi a vaccinazione e poi ci ritroviamo con i nostri infermieri e operatori che non si vaccinano? Mentre andiamo casa per casa a scovare i vaccinandi, poi consentiamo che i nostri operatori, che sono a contatto con i pazienti, si sottraggano a quello che è un dovere sociale".

Sul fronte della diffusione, sono 30 i nuovi contagi in Calabria (dopo un aggiornamento rispetto al primo bollettino che parlava di 31) a fronte di 2.574 tamponi fatti con un tasso di positività dell'1,17% (ieri 2,3%). Due le vittime con il totale che sale a 1.223. Ancora in calo (-5) i ricoverati in area medica (78) mentre si registrano due nuovi ingressi in terapia intensiva (9). Diminuiscono gli isolati a domicilio (-155) ed i casi attivi (-156) mentre i nuovi guariti sono 186.

Che la morsa del Covid si stia progressivamente allentando, lo certifica anche la Fondazione Gimbe che nel suo monitoraggio parla di una performance in miglioramento, nella settimana 16-22 giugno, per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, che sono 339, con una diminuzione dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente, -21%. (ANSA).