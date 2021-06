Casa:Calabria;Tecnocasa, in 2020 calo domande fitto studenti

(ANSA) - CATANZARO, 24 GIU - Il 71,0% dei contratti di locazione sono stati stipulati per scelta abitativa, il 23,9% riguarda lavoratori trasfertisti ed il 5,1% gli studenti universitari. Questo il dato che emerge, secondo quanto riferisce un comunicato, da un'indagine dell'Ufficio studi del Gruppo Tecnocasa che ha analizzato le locazioni realizzate attraverso le proprie agenzie attive in Calabria nel 2020.

In Calabria i contratti più stipulati sono quelli a canone libero (39,2%), a seguire quelli a carattere transitorio (32,4%) ed infine quelli a canone concordato (28,4%). Gli inquilini sono coppie e famiglie nel 64,8% dei casi, mentre sono single nel 35,2% dei casi. Il 34,6% degli inquilini ha un'età compresa tra 18 e 34 anni e a seguire quelli con un'età compresa tra 35 e 44 anni (31,4%). La tipologia più affittata in Calabria è il trilocale con il 49,2% delle scelte, mentre al secondo posto ci sono i quattro locali con il 22,4% delle preferenze.

Rispetto al 2019 in Calabria si registra una diminuzione della percentuale di affitti da parte di studenti universitari.

L'emergenza sanitaria e la Dad hanno determinato un calo delle richieste su questo segmento di affitti. Di conseguenza diminuisce anche la percentuale di contratti a carattere transitorio, tipologia molto usata dagli studenti. Anche nel 2019 la tipologia più affittata in Calabria era il trilocale (45,7%), mentre al secondo posto si piazzavano i bilocali (22,1%). Focalizzando l'analisi sui capoluoghi, è Catanzaro a primeggiare per contratti stipulati a lavoratori trasfertisti ed a studenti, mentre è Reggio la città con la percentuale più alta di contratti a canone concordato (48,8%). Anche i capoluoghi, così come evidenziato a livello regionale, rispetto al 2019 segnalano un calo dei contratti stipulati a studenti universitari. A Catanzaro e a Cosenza la maggior parte degli inquilini ha un'età compresa tra 18 e 34 anni, mentre a Reggio vincono quelli con età compresa tra 35 e 44 anni. È Catanzaro la città con il più alto tasso di inquilini single (52,8%).

La tipologia più affittata è il trilocale, al secondo posto ci sono i bilocali ad eccezione di Reggio dove in seconda posizione si trovano i quattro locali. (ANSA).