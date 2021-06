Covid:in Calabria 67 contagi, tasso positività sale al 2,30%

(ANSA) - CATANZARO, 23 GIU - Tornano a salire i contagi in Calabria (oggi 67 contro i 17 di ieri) e con essi il tasso di positività passato dallo 0,69 al 2,30% con 2.907 tamponi fatti, circa 500 più di ieri. Nel bollettino giornaliero figura anche una vittima (con il totale che sale a 1.221) ma l'Asp di Cosenza comunica che si tratta di un decesso a domicilio avvenuto il 27 maggio di cui ha avuto notizia tramite flusso schede Istat di morte.

Nuovo calo per i ricoverati, sia in area medica (- 2) che in terapia intensiva (-4) con i reparti che si svuotano ed i degenti in rianimazione che adesso sono 7. Netta flessione anche per gli isolati a domicilio (-230) e per i casi attivi (-236) con una crescita dei guariti di 302. Ad oggi sono stati fatti 918.171 tamponi con 68.763 positivi. I dati sono dei dipartimenti di Prevenzione delle Asp calabresi.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Catanzaro: casi attivi 236 (20 in reparto, 2 in terapia intensiva, 214 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9998 (9856 guariti, 142 deceduti). Cosenza: casi attivi 5247 (30 in reparto, 4 in terapia intensiva, 5213 in isolamento domiciliare); casi chiusi 17715 (17161 guariti, 554 deceduti). Crotone: casi attivi 74 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 68 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6480 (6380 guariti, 100 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 435 (25 in reparto, 1 in terapia intensiva, 409 in isolamento domiciliare); casi chiusi 22596 (22263 guariti, 333 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 93 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 91 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5455 (5363 guariti, 92 deceduti). (ANSA).