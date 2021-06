COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 23 GIU - Tornano a crescere i contagi in Calabria, pur rimanendo tra i più bassi dall'autunno scorso, e con essi il tasso di positività. Nelle ultime 24 ore sono 67 (ieri16) i nuovi positivi accertati con 2.907 tamponi fatti. Il tasso di positività passa così dallo 0,69 di ieri al 2,30% di oggi. Nel bollettino giornaliero diffuso con i dati dei dipartimenti di Prevenzione delle Asp calabresi figura anche una vittima (con il totale che sale a 1.221) ma l'Asp di Cosenza ha comunicato che si tratta di un decesso a domicilio avvenuto il 27 maggio di cui ha avuto notizia tramite flusso schede Istat di morte.

Prosegue il calo dei ricoverati. In area medica sono 83 (-2) e in terapia intensiva 7 (-4) con i tassi di occupazione dei posti letto che si attestano, rispettivamente, al 9 e al 5% (-3%). Netta flessione anche per gli isolati a domicilio (-230) e per i casi attivi (-236) con una crescita dei guariti di 302.

Sul fronte vaccinale, i𝐞𝐫𝐢 𝐢𝐧 𝐂𝐚𝐥𝐚𝐛𝐫𝐢𝐚 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐬𝐨𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞 𝟏𝟒.𝟓𝟐𝟕 𝐝𝐨𝐬𝐢. Complessivamente sono 1.388.161 le dosi somministrate su 1.570.362 disponibili, pari all'88,4%. Fra gli over 80 ha ricevuto almeno una somministrazione il 77,92% mentre il 70,65% del totale ha completato il ciclo. Nella fascia di età 70-79 anni, ha ricevuto la prima dose il 76,86% della platea mentre 46,85% ha ultimato la vaccinazione. Nella fascia 60-69, su una platea di 246.965 persone, hanno ricevuto almeno una dose il 70,64% mentre, sulla stessa platea, il 39,87 ha ultimato il ciclo vaccinale.

Per andare incontro a chi, tra i soggetti fragili e gli anziani, ha difficoltà a raggiungere i centri vaccinali, la Città Metropolitana e il Comune di Reggio Calabria, in collaborazione con Atam, ha messo a disposizione otto auto del servizio di Car sharing all'Asp di Reggio Calabria con l'obiettivo di sostenere le operazioni di vaccinazione a domicilio. (ANSA).